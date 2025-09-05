O técnico Vagner Mancini confirmou que pode fazer mudanças no Goiás, mas não deu detalhes sobre nomes de jogadores que podem entrar e sair do time. O treinador frisou que quer ver atitude diferente da equipe esmeraldina, que lidera a Série B, mas vive fase de oscilação e vem de derrota para o Botafogo-SP, em plena Serrinha.\n“Quando eu falo em mudanças pode ser uma série de coisas, não especificamente de nomes. Pode ser a atitude do que eu vi na partida. Os ajustes são feitos durante toda a semana. Óbvio que em um jogo que a gente perde em casa para adversário que estava na zona de rebaixamento, nós ‘premiamos’ a defesa, mas já tivemos jogos que a parte ofensiva também não funcionou. Temos que entender que time de futebol são 11 jogadores e os que entram. Não podemos jogar a culpa em cima de um atleta ou setor”, comentou o treinador.