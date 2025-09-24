O técnico do Goiás, Vagner Mancini, explicou as substituições feitas por ele no duelo contra a Ferroviária, que terminou empatado em 1 a 1, citou a frustração de ceder o empate no fim e negou que tenha deixado a equipe mais defensiva após as alterações na etapa final.\n“Realmente tivemos uma certa dificuldade no 2º tempo. Iniciamos bem o jogo, fizemos o gol, foi uma equipe que marcou bem no 1º tempo, saiu rápido nos contra-ataques, até tivemos algumas outras oportunidades. Quando chegou o momento das trocas, todas elas não surtiram o efeito desejado”, analisou o treinador.\nLeia também\n+ Goleiro do Goiás lamenta empate no fim e comenta emoção de enfrentar o ex-clube\nVagner Mancini afirmou que foi um empate com gosto de derrota na Arena Fonte Luminosa, até porque o gol de Thiago Lopes veio aos 45 minutos do 2º tempo. Mesmo assim, ele garantiu que esse resultado não foi consequência de ter deixado um time mais defensivo em campo.