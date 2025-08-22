O técnico Vagner Mancini disse que a semana do Goiás depois da derrota no clássico para o Vila Nova foi “tumultuada emocionalmente”. Algumas conversas e cobranças foram feitas, da direção ao técnico e do treinador ao elenco.\n“Foi uma semana, que obviamente por ter sido depois do clássico, foi tumultuada emocionalmente Algumas coisas tiveram que ser faladas, assim como a gente age após derrotas. Passamos uma régua e pensamos no América-MG”, comentou o treinador.\nNa quarta-feira (20), o treinador fez cobranças ao elenco antes do treino no CT Edmo Pinheiro e também conversou individualmente com o meia-atacante Wellington Rato. Sem detalhar o que foi dito nos diálogos, Vagner Mancini confirmou que o tom foi de cobranças.\n“Não vou abrir o que converso no dia a dia, por ter coisa que tem que ficar ali. Teve cobrança. Eu fui cobrado após o clássico e falo com sinceridade, eu não precisaria ter sido cobrado por me cobrar o suficiente. Sei quando nossa equipe joga bem e quando não joga. A cobrança existe, procuro ter um grupo fechado. Foram conversas mais ríspidas e algumas descontraídas. O importante é que saibam que representam uma instituição e precisam fazer o máximo”, falou Vagner Mancini sobre a conversa coletiva que teve na quarta-feira.