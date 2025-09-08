O técnico Vagner Mancini disse que os erros individuais do Goiás foram determinantes para a derrota, de 2 a 1, para o Avaí, neste domingo (7). O resultado tirou o time esmeraldino da liderança da Série B, às vésperas do confronto direto contra o Coritiba, novo líder da competição.\nOs erros individuais citados pelo treinador foram de Messias, no lance do primeiro gol do Avaí, e de Diego Caito, que foi desarmado antes do cruzamento que gerou o segundo gol da equipe da casa.\n“Foram determinantes. Foram muitos erros individuais, principalmente nos 25 minutos iniciais, período onde o Avaí fez seu gol. São erros que determinam o placar. Você tem que correr atrás o tempo inteiro, gera desgaste, ansiedade e são erros diferentes dos (erros) coletivos. O erro coletivo nós ajustamos ao longo da semana, o individual não temos controle, infelizmente”, analisou Vagner Mancini.