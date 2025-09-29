O técnico Vagner Mancini projetou o clássico contra o Atlético-GO nesta terça-feira (30), na Serrinha e afirmou que o time não precisa de motivação extra, pois já vem motivado desde o começo da Série B. No entanto, ele reconheceu que o clássico exige atenção redobrada e acredita na confiança da equipe.\n“Nossa motivação não mudou desde o início do campeonato até agora. Das 28 rodadas, em 26 estivemos no G4. Isso mostra que temos um elenco vibrante. É óbvio que um clássico sempre exige um pouco mais de atenção. No jogo contra o Vila, por exemplo, tomamos um gol com menos de um minuto, e isso impactou diretamente na nossa produção. Precisamos olhar para frente e entender que será uma partida difícil por si só, justamente por ser um clássico. O Goiás está confiante o suficiente para entrar em campo e desenvolver o que pode desenvolver”, disse Vagner Mancini.