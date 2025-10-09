O pouco tempo até o próximo jogo, com viagem já nesta quinta-feira (9), e confiança que o cenário pode mudar na próxima rodada da Série B foram dois motivos que fizeram a diretoria do Goiás manter o técnico Vagner Mancini no cargo em meio ao cenário de pressão na busca pelo acesso à elite. A situação, no entanto, pode mudar caso a equipe volte a tropeçar na reta final.A decisão de manter o técnico Vagner Mancini foi tomada após reuniões, primeiro entre conselheiros do clube e depois com a participação do diretor de futebol Lucas Andrino.Na madrugada de quarta-feira (7), ainda na Serrinha depois da derrota para o CRB, de virada por 2 a 1, conselheiros do Goiás pediram ao presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Rogério Pinheiro, que o técnico Vagner Mancini fosse demitido, o que não ocorreu. O encontro inicialmente teve a presença de membros do Conselho de Administração e do Conselho Deliberativo. O diretor de futebol Lucas Andrino se juntou aos integrantes da reunião e defendeu a manutenção do técnico.Na tarde de quarta-feira, o treinador se reuniu com dirigentes do clube esmeraldino e foi comunicado que ele seguirá no comando do Goiás, ao menos até a próxima rodada.Uma possível demissão poderá ocorrer se o Goiás não vencer o Athletic-MG no próximo sábado (11). O time goiano é o 2º colocado da Série B com 51 pontos, mas não vence há quatro partidas e viu a vantagem de pontos - que já foi de dez - na corrida pelo acesso à Série A praticamente zerar por causa da campanha ruim no 2º turno.O curto intervalo entre os jogos foi determinante para a direção do Goiás dar nova oportunidade ao treinador. O elenco esmeraldino se reapresenta nesta quinta-feira (9) e viaja à noite para Belo Horizonte. No sábado (11), o time goiano encara o Athletic-MG, a partir das 16 horas, na Arena Sicredi, em São João del-Rei, no interior de Minas Gerais.Lideranças do elenco, como o goleiro Tadeu e o volante Juninho, são contra uma mudança no comando técnico. Há o entendimento de que os atletas precisam mudar o comportamento em campo.Um novo tropeço, no entanto, pode encerrar a segunda passagem de Vagner Mancini pelo Goiás. O time goiano faz campanha ruim na reta final da Série B e vê o acesso à elite nacional ser ameaçado depois de fazer o melhor 1º turno na história do futebol goiano com 37 pontos.No 2º turno, até aqui, o Goiás somou apenas 14 pontos após 12 partidas. No atual formato da competição, é o segundo pior registro do clube esmeraldino em oito participações na Série B dos pontos corridos com 20 clubes - só fica atrás do desempenho em 2011, quando somou 11 pontos no atual recorte.Os números do Goiás preocupam. A equipe esmeraldina não vence há quatro jogos (três empates e uma derrota), ganhou apenas três partidas nas últimas 14 disputadas e viu concorrentes pelo acesso se aproximarem na reta final da Série B.Na derrota para o CRB, a torcida do Goiás protestou na Serrinha com xingamentos e cantos de ordem contra elenco, comissão técnica e direção de futebol. Os muros do estádio também foram pichados na quarta-feira com as palavras de “Fora Andrino”, “Fora Mancini”, “Série A obrigação” e “mercenários”.A crítica da direção do Goiás vai além dos resultados. A insatisfação é por causa do desempenho da equipe, que não tem feito boas atuações técnicas, táticas e físicas. Nem mesmo na Serrinha o clube goiano consegue sobressair sobre os adversários e demonstra dificuldades.Por causa disso, o jogo contra o Athletic-MG ganha traços decisivos para o Goiás e para o técnico Vagner Mancini na reta final da Série B. A depender dos resultados, o time goiano pode deixar a faixa do acesso (G4) no próximo final de semana. O clube esmeraldino figurou no grupo dos quatro primeiros em 28 das 31 rodadas, até aqui, e está no G4 de maneira consecutiva desde a 6ª rodada.