O estafe do técnico Vagner Mancini, do Goiás, foi procurado nesta terça-feira (26) pelo Vitória. Não há negociação em andamento, mas o treinador interessa o clube rubro-negro, que demitiu Fábio Carille, depois do revés de 8 a 0 para o Flamengo, que se tornou a maior goleada do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos.\nO contato da diretoria do Vitória foi feito diretamente ao empresário Fábio Mello, que cuida da carreira do técnico Vagner Mancini.\nHouve uma conversa, nenhuma proposta foi apresentada, mas também não houve a negativa por parte do estafe já que o interesse será repassado ao treinador ainda nesta terça-feira. As informações foram divulgadas primeiro pela rádio Bandeirantes e confirmadas pelo POPULAR.\nVagner Mancini comandou, normalmente, o treino no CT Edmo Pinheiro nesta terça-feira. A equipe esmeraldina tem feito atividades pela manhã. No período da tarde, o treinador permanece no CT e faz outras atividades de preparação para os jogos.