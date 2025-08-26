O Goiás não deve mais contratar nenhum jogador na reta final da janela de transferências por ter atingido o limite orçamentário. O período para contratações estará ativo até o dia 2 de setembro, terça-feira da semana que vem. O atual elenco esmeraldino é o que deve seguir até o final do ano e terá a missão de conquistar o acesso à Série A.Segundo o diretor de futebol Lucas Andrino, o Goiás trabalha com números que precisam ser respeitados. Sem detalhar quais números, o dirigente explicou que o limite para contratações foi atingido e não deve ocorrer nenhuma nova chegada ao elenco.“Quando trabalhamos com planejamento, trabalhamos com números e precisamos ser responsáveis. O Goiás é conhecido por ser um clube organizado financeiramente, não faz loucura, honra com todos os compromissos. Nós tínhamos um teto para contratações, entendemos o que era necessário para brigar por título e acesso e chegamos próximo disso. Temos outras demandas, como premiações e logísticas, que tomam recursos importantes”, explicou o dirigente.Na atual temporada, o Goiás contratou 20 jogadores. Na janela de transferências da Copa do Mundo de Clubes e no atual período de contratações, os contratados foram o zagueiro Titi, o lateral esquerdo Moraes, o meia Martín Benítez e o meia-atacante Wellington Rato.A cobrança da torcida por reforços tem um pedido principal: centroavante. No atual elenco, Anselmo Ramon é o único jogador de ofício da posição. Arthur Caíke é o único que possui características similares.Contra o América-MG, sem contar com Anselmo Ramon, que cumpriu suspensão, o técnico Vagner Mancini optou por montar um ataque de mais mobilidade formado por Jajá, Wellington Rato (jogou de falso 9) e Moraes. Na etapa final, Arthur Caíke entrou no decorrer da partida e fez a função de centroavante.“Vejo nossa equipe muito coesa. Muitos atletas atuam em mais de uma posição. O mais importante é respeitar a parte orçamentária do clube. Trouxemos Wellington Rato, Moraes, Titi e Benítez. Nós fizemos movimentos em que certos momentos outros clubes não fizeram. Agora que fazem, nós seguimos com a convicção de que fizemos os movimentos certos”, completou Lucas Andrino.O Goiás pode contratar jogadores ainda? Sim. A janela estará ativa até o dia 2 de setembro, mas isso só vai ocorrer se uma oportunidade de mercado surgir e o Conselho de Administração, que tem Aroldo Guidão Filho como presidente, autorizar o uso de valores acima do estabelecido para contratações.“Até o fechamento da janela, se tiver necessidade de contratar algum jogador, nós vamos conversar com o Conselho de Administração que cuida do caixa do clube”, avisou Lucas Andrino.Da mesma forma que não devem ocorrer chegadas, o Goiás também acredita que não terá mais saídas. Nas últimas semanas, os atacantes Zé Hugo e Facundo Barceló, além do volante Aloísio, deixaram o clube goiano. Dois atletas pouco aproveitados receberam propostas e sondagens, mas recusaram: o volante Rodrigo Andrade e o lateral Lucas Lovat. A tendência, neste momento, é que a dupla permaneça para a reta final da temporada.