O Flamengo está otimista com as negociações envolvendo a renovação de Filipe Luís e pretende dar mais autonomia para o treinador, que também atua como gestor do elenco.\nAlém da inteligência elogiada nos bastidores, que ganha jogos na análise, o principal fator para o sucesso de Filipe Luís está na gestão. Como Jorge Jesus, sua referência, Filipe já se tornou um gestor de grupo, muito além do trabalho só de treinar.\nO Flamengo vê Filipe Luís como o principal elo entre os objetivos do departamento de futebol e do elenco. A reportagem apurou que José Boto não tem a mesma relação - com sentido, já que o treinador era jogador e foi campeão com peças do elenco.\nRodrigo Caio também é peça importante. Assim como Filipe Luís, o ex-jogador também fez parte de elencos vitoriosos no Flamengo e conhece os corredores.