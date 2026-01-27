O Vasco anunciou, na manhã desta terça-feira (27) (27), a saída do atacante Rayan, de 19 anos. O jogador foi negociado com o Bournemouth, da Inglaterra.\n"O Vasco foi, é e sempre será sua casa. Boa sorte, cria!". Vasco, em publicação na rede social\nO QUE ACONTECEU\nO Bournemouth pagará 35 milhões de euros (R$ 220,7 milhões) à vista ao Cruzmaltino, sendo que 70% de valor vai para o Vasco e os 30% serão divididos entre a família e o estafe do atacante.\nGuilherme Romão deixa o Atlético-GO\nA negociação se arrastou nas últimas semanas. Ao longo das tratativas, o clube carioca barganhou para conseguir um montante maior na transação.\nAnteriormente, o Vasco detinha 60%, mas Rayan abriu mão de 10% pela transferência imediata. O clube não queria se desfazer do jogador agora e entendia que poderia realizar uma venda maior na próxima janela de transferências, mas o jogador e seu estafe já haviam dado "ok" ao Bournemouth e pressionaram pela liberação.