O Vasco anunciou neste domingo (22) a saída do técnico Fernando Diniz. Ele deixou o comando da equipe cruzmaltina após nove meses no cargo. A equipe foi derrotada por 1 a 0 pelo Fluminense, em jogo válido pela semifinal do Carioca.\nJunto com ele, os auxiliares Ricardo Cobalchini e Evandro Fornari, e o preparador físico Wagner Bertelli também deixam o clube.\nO técnico interino passa a ser Bruno Lazaroni.\nDiniz chegou ao Vasco em maio de 2025, substituindo Fábio Carille. Ele acumulou 19 vitórias, 14 empates e 21 derrotas em 54 jogos e ficou pouco mais de nove meses como treinador. Na primeira passagem, em 2021, deixou o time cruzmaltino após 65 dias no cargo.\nEm 2026, o Vasco venceu apenas 3 partidas. No Brasileirão, a equipe cruzmaltina amarga a zona de rebaixamento, sem ter conquistado nenhuma vitória.