O Vasco venceu o Bahia na noite desta quarta-feira (24), de virada, em São Januário, e conseguiu um respiro em relação à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time da casa saiu atrás no placar, mas aproveitou expulsão de Jean Lucas ainda no primeiro tempo e fechou o jogo em 3 a 1.\nSanabria abriu o placar em falha da defesa vascaína. Os comandados de Diniz, porém, marcaram com Coutinho -antes do intervalo-, Puma e Luciano Juba (contra).\nCom o resultado, o time de Fernando Diniz chegou a 27 pontos - o Vitória, primeiro na degola atualmente, tem 22. Já o time baiano permaneceu com 37 e perdeu a chance de colar no G4.\nO triunfo fez o Vasco quebrar um jejum: o resultado positivo em casa na competição nacional havia sido em 17 de maio. O duelo desta noite foi um jogo referente à 16ª rodada e que estava atrasado.