O Vasco não tomou conhecimento de um Nilton Santos com mais de 40 mil pessoas, empatou com o Botafogo por 1 a 1 e, diante da igualdade no placar agregado do duelo das quartas da Copa do Brasil, venceu nos pênaltis (5 a 3) e frustrou o sonho de título inédito do rival no torneio.\nNuno Moreira iniciou a contagem para os visitantes, mas Alex Telles empatou e levou a disputa aos pênaltis. Nas cobranças, melhor para a equipe de Fernando Diniz, que teve Léo Jardim defendendo um chute e batedores calibrados para carimbar a vaga na próxima fase.\nO Vasco terá outro clássico pela frente na Copa do Brasil: desta vez, o rival é o Fluminense, e os embates só ocorrem entre os dias 10 e 14 de dezembro. A CBF ainda vai detalhar as datas e os horários das partidas -Corinthians e Cruzeiro estão do outro lado da chave.