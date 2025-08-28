Vasco e Botafogo fizeram um jogo com gols, oportunidades desperdiçadas, boas defesas e até polêmica, mas ficaram no empate no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Em São Januário, na noite desta quarta-feira (27), o duelo entre os cariocas terminou em 1 a 1.\nArthur Cabral abriu o placar para o Alvinegro logo aos 8 minutos de jogo, e o cruz-maltino chegou ao empate com Jair, aos 17 ainda da etapa inicial. O jogo da volta vai ser realizado no próximo dia 11, no Nilton Santos, casa do alvinegro.\nOs vascaínos ficaram na bronca com a arbitragem após um lance em que consideraram que a bola pegou no braço de Marlon Freitas, dentro da área. A arbitragem, porém, considerou movimento natural e mandou o jogo seguir.\nO Vasco volta a campo no domingo, contra o Sport, fora de casa, pelo Brasileiro, competição em que atravessa uma crise e tenta se afastar da zona de rebaixamento.