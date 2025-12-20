A final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians, a partir das 18 horas de domingo (21), pode aumentar a lista de atletas goianos campeões do torneio nacional. Em 36 edições concluídas, 19 jogadores nascidos em Goiás venceram a segunda principal competição do País. No Maracanã, o atacante Adson, atualmente no clube cruzmaltino, pode se tornar o 22º atleta goiano a vencer a Copa do Brasil.\nPara a lista de goianos campeões aumentar, basta o Vasco vencer. No jogo de ida, os times empataram sem gols em São Paulo. Da mesma forma, o Corinthians está a uma vitória do título. Uma nova igualdade no Maracanã levará a decisão para os pênaltis.\nAdson não jogará a partida decisiva, mas estará no Maracanã ao lado de familiares para acompanhar seu atual clube, o Vasco, no jogo da volta da final da Copa do Brasil contra a equipe que o revelou para o futebol, o Corinthians. O jogador de 25 anos se recupera de uma fratura na tíbia e só vai retornar aos gramados em 2026.