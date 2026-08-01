Vasco e Fluminense empataram por 0 a 0, neste sábado (1º), no Maracanã, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.\nO Fluminense começou com ampla superioridade e teve as chances mais claras em um primeiro tempo com muitas faltas. Savarino e Canobbio quase marcaram, mas pararam na boa atuação de Léo Jardim.\nNa etapa final, o cenário se manteve similar, ainda com muitas infrações. Mas, os cruz-maltinos chegaram mais vezes, falhando ao finalizarem as jogadas.\nO empate deixa o confronto aberto para a volta, que será também no Maracanã, na quarta-feira (5), às 21h30.\nO clássico no Rio foi marcado pela quantidade excessiva de faltas - foram 36, no total -, sobretudo no primeiro tempo, o que influenciou na qualidade da construção das jogadas das duas equipes. A efeito de comparação, um estudo internacional apontou o Brasileirão como a segunda liga mais faltosa do mundo, com média de 24 infrações por partida.