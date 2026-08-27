O Vasco contou com um golaço de Andrés Gómez para bater o Vitória pelo placar de 1 a 0 em São Januário, nesta quarta-feira (26), e sair com a vantagem no duelo das quartas de final da Copa do Brasil. Agora, os cariocas só precisam de um empate na volta, no Barradão, para ficar com a vaga na próxima fase da competição.\nAndrés Gómez fez o único gol da partida, aos 13 minutos do segundo tempo. O colombiano puxou um contra-ataque do campo de defesa, arrancou em velocidade, brecou na entrada da área e acertou um belo chute colocado, sem chances para Lucas Arcanjo.\nExpulsão de Cauan Barros no ínicio do jogo não abalou os mandantes. O volante do Vasco recebeu o cartão vermelho por levar o braço à bola e interromper um contra-ataque do Vitória, sendo o último homem de defesa. Mesmo com um a menos, o time cruz-maltino teve mais chances que o adversário.