O Vasco levou a melhor sobre o Fluminense nos pênaltis (4 a 3) e está na final da Copa do Brasil contra o Corinthians. O time do técnico Fernando Diniz se deu bem, mesmo após perder por 1 a 0 no tempo regulamentar do jogo de volta do confronto pelas semifinais.\nO goleiro Léo Jardim defendeu duas cobranças (de John Kennedy e Canobbio), e o pênalti da classificação foi convertido por Puma Rodríguez.\nO jogo só chegou aos pênaltis porque teve um gol contra bizarro do lateral-direito Paulo Henrique. No jogo de ida, no mesmo Maracanã, o Vasco tinha vencido por 2 a 1.\nO Vasco não chegava em uma final de Copa do Brasil desde 2011, quando foi campeão do torneio pela única vez até neste domingo (14).\nAo longo da campanha, o Vasco também passou por União Rondonópolis, Nova Iguaçu, Operário-PR, CSA, Botafogo. Chegar à final da Copa do Brasil significa assegurar, no mínimo, mais R$ 33 milhões em premiação. Esse é o valor pago a quem for vice-campeão.