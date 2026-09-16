O Vasco está nas semifinais da Copa Sul-Americana. O time cruz-maltino venceu o Santa Fe, da Colômbia, por 2 a 0, em São Januário, e volta a disputar uma vaga em decisão de torneio continental após 15 anos.\nOs gols foram marcados por Bruno Duarte, que desencantou com a camisa vascaína, e David, que fez o primeiro após ser alvo de operação policial. O jogo de ida terminou empatado em 0 a 0.\nAgora, a equipe de Pedro Emanuel aguarda o vencedor do confronto entre São Paulo e Boca Juniors. Os times se enfrentam às 21h30, no Morumbis -os argentinos venceram o jogo de ida por 1 a 0.\nDE VOLTA A UMA SEMIFINAL\nA última vez que o Vasco tinha alcançado uma semifinal de um torneio continental tinha sido em 2011. Naquela temporada, a equipe carioca chegou a esta fase da Sul-Americana após virada sobre o Universitario, do Peru -perdeu o primeiro jogo por 2 a 0 e ganhou em São Januário por 5 a 2. Na tentativa de chegar à final, porém, o Cruz-Maltino deu adeus ao torneio em confronto com a Universidad de Chile.