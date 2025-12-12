O Vasco arrancou nos acréscimos uma vitória importante e de virada sobre o Fluminense nesta quinta-feira (11), no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Vegetti marcou o gol que selou o 2 a 1 para os cruzmaltinos no Maracanã.\nO Fluminense saiu na frente ainda no primeiro tempo, com Kevin Serna. Na etapa final, Rayan empatou e manteve o confronto aberto até que, já nos minutos finais, o centroavante argentino decidiu o clássico.\nFoi o quarto encontro entre os rivais cariocas na temporada, e o equilíbrio prevalece. Agora são duas vitórias para cada lado. No Campeonato Brasileiro, houve um triunfo para cada equipe; no estadual, o time das Laranjeiras levou a melhor.\nO quinto capítulo desse duelo definirá o segundo finalista do torneio nacional. O time de Fernando Diniz terá a vantagem do empate. As equipes voltam a se enfrentar no domingo (14), novamente no Maracanã, às 20h30 (de Brasília), com o Fluminense como mandante.