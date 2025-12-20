Neste domingo (21), Vasco e Corinthians se enfrentam pelo jogo de volta da grande final da Copa do Brasil de 2025. A decisão está completamente em aberto após o empate sem gols no confronto de ida, disputado na Neo Química Arena. Quem vencer, por qualquer placar, será campeão da competição. Em caso de novo empate, a definição do título será nos pênaltis.\nEsta será a última final da Copa do Brasil disputada em jogos de ida e volta. A partir de 2026, a decisão passará a ser em jogo único, modelo já adotado pela Libertadores e pela Copa Sul-Americana desde 2019.\nGoiás oficializa contratação do lateral esquerdo Nicolas\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, horário e escalações prováveis)\nO campeão, além da taça, receberá uma premiação de R$ 77 milhões e garantirá vaga direta na fase de grupos da Libertadores da América de 2026. Já o vice-campeão ficará com R$ 33 milhões e disputará a Copa Sul-Americana, uma vez que Corinthians e Vasco terminaram o Campeonato Brasileiro, respectivamente, na 13ª colocação, com 47 pontos, e na 14ª, com 45 pontos, assegurando classificação para a competição continental.