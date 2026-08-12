Após o fim da 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, confira as chances dos três goianos, Atlético-GO, Goiás e Vila Nova, de acordo com as probabilidades do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que considera as possibilidades de acesso direto, classificação para os playoffs e título.\nO Goiás foi o único goiano que venceu na rodada. O clube esmeraldino derrotou o Londrina por 1 a 0, na Serrinha. Já o Vila Nova perdeu em casa pela primeira vez no OBA, por 1 a 0 para o Sport, enquanto o Atlético-GO ficou no empate por 1 a 1 com o Náutico, no estádio dos Aflitos.\nNa tabela de classificação, o Tigre é o goiano mais bem colocado e o único dentro do G6, na 5ª colocação, com 34 pontos. Goiás, em 8º, e Atlético-GO, em 9º, vêm logo atrás, ambos com 32 pontos, a apenas um do Novorizontino, primeiro time dentro da zona de playoffs.