O Goiás viu como positivas as mudanças realizadas pela CBF no calendário nacional. O time esmeraldino foi beneficiado com o retorno à Copa do Brasil. Neste ano, o clube ficou fora da competição e não tinha vaga garantida para 2026 - nas regras anteriores, a equipe teria de ser campeã da Série B para conquistar vaga no torneio.\n“Para nós, a principal notícia positiva é o retorno garantido à Copa do Brasil, uma competição extremamente importante dos pontos de vista esportivo e financeiro, que valoriza a grandeza do nosso clube. O Goiás tem uma história relevante neste torneio, já tendo chegado à final em 1990 e às semifinais em 1989 e 2013. Voltar a disputar a Copa do Brasil significa retomar esse protagonismo em uma das principais competições do País”, comentou o diretor executivo do Goiás, Leonardo Pacheco.