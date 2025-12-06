Foram conhecidos na tarde de sábado (6) os detalhes da tabela da Copa do Mundo de 2026. Após o sorteio realizado no dia anterior, a Fifa (Federação Internacional de Futebol) divulgou horários e locais das 72 partidas da fase de grupos da competição, que ocorrerão nos Estados Unidos, no México e no Canadá.\n13/jun, sábado, 19h - Brasil x Marrocos (New Jersey)\n19/jun, sexta-feira, 22h - Brasil x Haiti (Filadélfia)\n24/jun, quarta-feira, 19h - Escócia x Brasil (Miami)\n*Horários de Brasília\nA seleção brasileira ficará concentrada na costa leste dos Estados Unidos. Se confirmar o favoritismo e avançar com a primeira colocação de sua chave, fará também no mata-mata todas as suas partidas nos Estados Unidos, país que receberá a maior parte dos confrontos e todos a partir das quartas de final.\nA equipe de Carlo Ancelotti iniciará sua campanha no dia 13 de junho, um sábado, às 19h (de Brasília) no MetLife Stadium, contra Marrocos. O estádio fica na cidade de East Rutherford, na área metropolitana de Nova York e Nova Jersey e será também o palco da grande final, agendada para 19 de julho.