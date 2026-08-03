Só dois times aproveitaram o mando de campo para dar um bom passo rumo às quartas de final da Copa do Brasil: Internacional e Palmeiras. Dos sete jogos das oitavas de final que aconteceram no fim de semana, cinco terminaram empatados (quatro 0 a 0).\nVeja o que cada clube precisa para avançar:\nINTERNACIONAL 2 X 0 CORINTHIANS\nO Inter acabou com um jejum sem vitórias que durava desde maio. Com o resultado, a equipe gaúcha poderá perder na quinta-feira, na Neo Química Arena, em São Paulo (20h), por um gol para se classificar.\n"Vai ser um jogo muito duro e temos que entrar 100%", afirmou o técnico Paulo Pezzolano.\nCom mais posse de bola que o Inter (60 a 40), mas com pouca efetividade ofensiva (o goleiro rival fez uma defesa difícil), o Corinthians terá que acertar a pontaria para ganhar por três gols de diferença. Caso vença por dois gols, a decisão vai para os pênaltis.