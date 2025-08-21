Com apenas duas rodadas restantes para o fim da 1ª fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Anápolis está na 16ª colocação com 19 pontos, com somente um ponto a mais que o Itabaiana, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com 18.\nOs dois últimos jogos do Galo da Comarca na competição serão contra o Londrina-PR, 4º colocado com 29 pontos, já classificado para a 2ª fase, fora de casa, e contra o Botafogo-PB, que está na 14ª posição com 20 pontos, um a mais que o time goiano, no Estádio Jonas Duarte.\nLeia também\n+Atlético-GO acerta venda do meia Shaylon para o Mirassol\nO treinador Gabardo Júnior projetou o que esperar desses dois últimos confrontos.\n“Duas rodadas muito difíceis. O Londrina, jogando em casa, é um time muito forte, com apenas uma derrota, já classificado e provavelmente atuará com força máxima para buscar uma posição melhor no G4, levando vantagem para a 2ª fase. Já no último jogo, contra o Botafogo-PB, esperamos chegar em uma situação praticamente definida, principalmente se conseguirmos a vitória diante do Londrina, para não depender do resultado da rodada final. Precisamos ter total atenção aos detalhes nessa reta final de preparação, fazer dois bons jogos e garantir o Anápolis na Série C, que é o lugar onde o clube merece estar”, analisou o treinador.