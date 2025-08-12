Em sorteio realizado na manhã desta terça-feira (12) na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro, foram definidos os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2025.\nTricampeão do torneio (1995, 2002 e 2009), o Corinthians encara o Athletico-PR, que venceu a competição uma vez, em 2019.\nQuem passar encara o vencedor do clássico mineiro entre Cruzeiro, maior campeão da Copa do Brasil com seis taças (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018), e o Atlético-MG, que venceu duas vezes, em 2014 e 2021.\nDo outro lado da chave, o Vasco, que ficou com o título em 2011, encara o Botafogo, que ainda não venceu a competição - a melhor campanha do alvinegro foi em 1999, quando perdeu a final para o Juventude.\nQuem vencer o clássico carioca enfrenta nas semifinais Fluminense, campeão em 2007, ou Bahia, que tem como melhor campanha na competição a fase quartas de final.