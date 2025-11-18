A disputa da 1ª fase do Campeonato Goiano de 2026 será dividida em três grupos, mas os classificados para as quartas de final saem da classificação geral.\nOs jogos da fase inicial serão de cada clube contra os adversários que estão nos outros dois grupos. As equipes não enfrentam os componentes dentro da própria chave.\nGrupo A: Vila Nova, Crac, Inhumas, Goiatuba\nGrupo B: Anápolis, Jataiense, Aparecidense, Goiás\nGrupo C: Atlético-GO, Abecat, Centro Oeste, Anapolina\nComo será o Goianão 2026:\n-12 clubes divididos em três grupos de quatro times cada.\n-Classificação para o mata-mata será por meio da classificação geral.\n-Na 1ª fase, os clubes enfrentam os adversários que não estão em suas chaves apenas uma vez. Portanto, cada equipe faz oito jogos, contra cada um dos clubes dos outros dois grupos.\n-Os oito melhores avançam para as quartas.