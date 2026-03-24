Após sediar a MotoGP, o Autódromo Internacional Ayrton Senna seguirá com calendário movimentado. O POPULAR apurou que entre os dias 11 e 12 de abril até 19 e 20 de dezembro, todas as datas de finais de semana estão com reservas de competições confirmadas e pré-reservas.Nos próximos dois finais de semana, o autódromo não receberá atividades porque a cessão de uso ainda é da promotora que organizou a MotoGP em Goiânia, que faz a desmontagem da estrutura.A tendência é que em 15 dias, o equipamento esportivo volte a ser aberto para o público que praticar corridas e ciclismo no local. A programação voltará a ser informada pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer nos canais oficiais.Eventos de velocidade vão começar a ser disputados em abril, entre os dias 10 e 12 com a realização de etapa do Rally Mitsubishi. No final de semana seguinte, entre os dias 17 e 19, o autódromo recebe etapa do Goiano de Marcas e Pilotos. O mês será fechado com a etapa da Porsche Cup entre os dias 24 e 26, que retornará para Goiânia em outubro, no dia 3.No mês de maio, já estão confirmadas etapas da Stock Car, entre os dias 15 e 17, e da Moto1000 GP, entre 22 e 24.As duas categorias voltam em outros meses do ano. A Stock Car agendou outra etapa entre os dias 16 e 18 de outubro. A Moto1000 GP retorna entre 4 e 6 de dezembro.Ao longo do ano, outras competições fizeram pré-reservas: EuroBike, Endurance, Copa Truck e Nascar Brasil.