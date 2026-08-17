O fim de semana para o futebol goiano teve jogos nas quatro divisões do Campeonato Brasilleiro, além da 6ª rodada da Divisão de Acesso do Goianão.\nVeja todos os resultados de sábado (15/8) e domingo (16/8):\nRESULTADOS DE SÁBADO (15)\nCAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B\nAtlético-GO 0 x 2 Vila Nova\nCriciúma 1 x 0 Goiás\nCAMPEONATO GOIANO - DIVISÃO DE ACESSO\nTupy 1 x 1 Mineiros\nTrindade 1 x 1 São Luís\nRESULTADOS DE DOMINGO (16)\nCAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE C\nFloresta 1 x 0 Anápolis\nCAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE D\nASA 1 x 1 Goiatuba\n(nos pênaltis: ASA 5 x 4 Goiatuba)\nCAMPEONATO GOIANO - DIVISÃO DE ACESSO\nMorrinhos 2 x 0 Goiânia\nBom Jesus 2 x 0 Grêmio Anápolis\nRio Verde 3 x 0 Goianésia