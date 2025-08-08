A CBF sorteia na próxima terça-feira (12) os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, às 11h30 (de Brasília). O evento acontecerá na sede da entidade, no Rio de Janeiro.\nOs clubes não serão divididos em potes no sorteio. Ou seja, não há restrição de confrontos.\nO chaveamento até a final será definido. Os times conhecerão o seu caminho até a decisão do mata-mata.\nLeia Também\n+Paysandu vai se tornar o clube fora do futebol goiano que o Vila Nova mais enfrentou desde 2020\nOito times seguem na disputa pelo título. Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco.\nO Furacão é o único time que não está na Série A. Os paranaenses eliminaram Pouso Alegre, Guarany de Bagé, Brusque e São Paulo.\nCalendário das quartas de final está marcado. As partidas estão previstas para as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro, segundo a CBF.