Na noite desta quarta-feira (4), a partir das 19 horas, o Vila Nova visita o Velo Clube no Estádio Benitão, em Rio Claro (SP), em jogo único pela 2ª fase da Copa do Brasil. O sorteio da CBF definiu que o duelo seria disputado com mando de campo paulista, e o Tigre terá a missão de superar seu adversário como visitante, para se classificar à 3ª fase da competição.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações e trio de arbitragem)\nCom a mudança no regulamento da Copa do Brasil, o Vila Nova, assim como os rivais goianos Atlético-GO, Anápolis e Goiás, entraram diretamente na 2ª fase. Todos os três times citados se classificaram, e somente o Goiás precisou fazê-lo nos pênaltis. O clube esmeraldino foi o único deles que jogou como visitante.\nO Vila Nova chega em baixa para a decisão deste meio de semana. No último domingo (1º), a equipe colorada empatou sem gols com o Atlético-GO e foi eliminada do Campeonato Goiano, depois de ter perdido a ida da semifinal por 2 a 0. Se cair diante do Velo Clube, o Tigre só voltará a entrar em campo no final de março, pela Série B.