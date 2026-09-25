A venda de ingressos para a etapa da MotoGP em Goiânia em abril de 2027 começa no próximo dia 8 de outubro (quinta-feira), a partir do meio-dia. A comercialização é apenas online na plataforma Eventim.\nOs valores dos ingressos ainda serão divulgados pela organização. O site para compra é: https://www.eventim.com.br/artist/motogp-brasil/.\nNo início deste ano, após a etapa da MotoGP em março, a organização vendeu alguns ingressos no 1º lote. Os valores variaram de R$ 262,50 a R$ 3,5 mil.\nOs ingressos são válidos para os três dias de evento. Nesta sexta-feira (25), a MotoGP divulgou o calendário da temporada de 2027. Goiânia receberá a terceira etapa do Mundial, que vai ocorrer entre os dias 2 a 4 de abril.\n-Venda de ingressos para MotoGP em Goiânia começa no dia 8 de outubro (1.3460635)\nCom exceção dos espaços de camarotes, que ainda vão ser divulgados, serão cinco setores disponíveis para compra de ingressos: A (reta principal no trecho da largada), B (reta principal após o ponto da largada), C (curva 1), D (mergulho) e F (admissão geral no ponto que contempla o miolo e a reta oposta).