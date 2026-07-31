A proposta da Fifa de criar a Fifa Forward Enterprise (FFE), empresa que concentraria a exploração comercial de seus principais ativos e poderia receber investimento privado, provocou reação imediata das federações europeias e reacendeu comparações com modelos adotados pela entidade no passado.\nEmbora especialistas ouvidos pela reportagem ressaltem que não há indícios de irregularidades na iniciativa, eles afirmam que o projeto revive um debate antigo sobre a relação entre a entidade e empresas responsáveis por transformar direitos esportivos em receita.\nA comparação surgiu após a Fifa apresentar a ideia de criar uma subsidiária responsável pela gestão comercial de ativos como a Copa do Mundo e o Mundial de Clubes. A intenção é vender uma participação minoritária da empresa a investidores, mantendo o controle da entidade.