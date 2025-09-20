Max Verstappen fez uma incrível pole position para o GP do Azerbaijão em uma classificação dramática que durou quase duas horas e contou com seis bandeiras vermelhas, o líder do campeonato Oscar Piastri no muro, e garoa nos minutos finais.\nCarlos Sainz vai largar em segundo com a Williams na corrida que começa às 8h da manhã deste domingo (21), pelo horário de Brasília. A segunda fila será formada por Liam Lawson, da Racing Bulls, e Kimi Antonelli, da Mercedes.\n"Entrei muito rápido na curva, é desapontador. É uma pena porque o ritmo estava lá, o carro estava bom. Vou dar uma olhada no que deu errado, mas estava mais feliz com o carro hoje, o que é algo bom. Vamos ver o que dá para fazer neste domingo (21)", disse Piastri, líder do campeonato, que vai largar em nono.\nO brasileiro Gabriel Bortoleto, que não vinha tendo um bom fim de semana, ficou na 13ª colocação e novamente superou o companheiro de Sauber, Nico Hulkenberg, eliminado logo no início da classificação.