Max Verstappen conquistou seu primeiro título depois de uma acirrada luta com Lewis Hamilton, em 2021. Depois, iniciou uma era de amplo domínio na F1, com mais três títulos nos anos seguintes. Agora, ele vive uma nova experiência com a busca por uma virada, até então, improvável no campeonato.
O holandês chega a Interlagos para a etapa deste domingo (9) na terceira colocação, com 321 pontos, e ameaça possível título de pilotos da McLaren Lando Norris lidera com 357. Na sequência, está Oscar Piastri com 356. A distância entre eles vem caindo nas últimas provas.
''Nós estivemos consistentemente no pódio [nas últimas corridas], o que já é uma grande melhoria em comparação ao resto da temporada. Vamos tentar ser os mais competitivos o possível. Eu sei que ainda existe essa pequena chance de lutar pelo título. Nós vamos fazer o nosso melhor e ver onde vamos chegar'', disse ele à reportagem.