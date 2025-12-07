Max Verstappen venceu o GP de Abu Dhabi, mas quem comemorou a conquista do título da Fórmula 1 em 2025 foi Lando Norris, que fez o que precisava para selar seu primeiro título: com um terceiro lugar, bateu o holandês por dois pontos. Oscar Piastri, que também estava na disputa, chegou em segundo na corrida e ficou em terceiro no campeonato.\n"Foi uma longa jornada, queria dizer obrigado para o pessoal, mamãe, papai, eles me apoiaram desde o começo? não estou chorando", disse, bastante emocionado. "Eu posso estar parecendo um perdedor!".\n"Agora eu sei como o Max se sente. Parabéns para ele e para Oscar pelo campeonato. Mas a gente conseguiu e estou com muito orgulho de todos."\nO brasileiro Gabriel Bortoleto terminou o ano com uma 12ª colocação. Ele fechou sua primeira temporada com 19 pontos e cinco corridas terminando entre os 10 primeiros. Em Abu Dhabi, o brasileiro largou em sétimo e fazia uma boa corrida até que começou a sofrer com problemas aerodinâmicos em sua Sauber e foi perdendo posições.