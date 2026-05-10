O vice-presidente financeiro Hugo Jorge Bravo seguiu a linha do técnico Guto Ferreira e viu atuação do Vila Nova “muito abaixo” no clássico contra o Goiás, que venceu por 1 a 0 neste sábado (9) com um jogador a menos. O dirigente disse que o rival esmeraldino fez por merecer pelo triunfo, mas não quer cenário de “terra arrasada” no clube colorado.\n“Eles têm que comemorar pra caramba. Até dias atrás tinha três anos que não ganhava da gente. Parabéns, fizeram por merecer. Torcida compareceu. O jogo, pra mim, foi ruim. As equipes sentiram, talvez pelo horário, mas não vamos transformar em terra arrasada. Vamos pegar combustível”, comentou Hugo Jorge Bravo.\nO dirigente opinou que o clássico contra o Goiás foi o que o Vila Nova teve pior atuação na Série B. Hugo Jorge Bravo, no entanto, repetiu algumas vezes que não quer um ambiente ruim no clube após a primeira derrota na competição - o Tigre estava invicto após sete rodadas.