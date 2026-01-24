O vice-presidente financeiro do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, revelou que o clube está em busca de um meio-campista no mercado de transferências e, possivelmente, um volante. Além disso, o dirigente comentou sobre o atual elenco, o orçamento de 2026 e sobre o clássico contra o Atlético-GO no próximo final de semana.\n“Há coisas para serem corrigidas. Partindo dessa premissa de que iniciamos bem o campeonato, isso traz um ambiente mais favorável, uma energia mais direcionada para você desenvolver. Temos um elenco bem enxuto, sofremos com algumas lesões no início, é bom que se diga. Mas isso não atrapalhou o rendimento ofensivo da equipe”, disse.\nO ex-presidente executivo fez questão de valorizar o atual momento do Vila Nova, líder isolado do Goianão com 100% de aproveitamento. Ele citou a questão do time ter sofrido gols nos três primeiros jogos, mas ressaltou que não é crise. E, para o clássico contra o Atlético-GO, a torcida pode fazer a diferença no OBA.