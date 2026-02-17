O vice-presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, falou sobre o empate em 2 a 2 com o Anápolis. O Tigre garantiu a classificação para as semifinais, mas a atuação, principalmente no primeiro tempo, deixou a desejar. O dirigente destacou a quantidade de gols sofridos pelo time como principal ponto de alerta.\n“Sabíamos da dificuldade que seria esse jogo contra o Anápolis. O que chama atenção é a quantidade de gols que a gente vem sofrendo. Isso tem nos incomodado bastante. Em determinados momentos, mostra uma certa displicência, e aí entra a questão do comportamento individual, que precisamos ajustar agora nessa reta final. É treinar bastante, melhorar o nível de concentração e cada um ter consciência do que pode evoluir, porque vamos para mais um jogo muito difícil, contra o Atlético-GO”, avaliou.