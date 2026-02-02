O vice-presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, rebateu a declaração do goleiro Tadeu, do Goiás, após a derrota do Tigre no clássico. O jogador esmeraldino comentou a confusão no gramado ao fim da partida e afirmou: “Eles têm que aceitar (o Vila Nova) que foram engolidos, foram atropelados”.\nHugo respondeu às declarações do goleiro adversário.\n“Em relação ao Tadeu, ele está no direito dele, até porque também é alguém que tem dificuldade em saber perder. Todas as vezes em que esteve aqui, quem passava incitando a confusão, de certa forma, eram eles. Então está tudo certo: ganharam o jogo, parabéns, mereceram. Nós vamos sair daqui lambendo as feridas, envergonhados com o nosso torcedor. Futebol se ganha dentro de campo, não tem conversa. Hoje eles mereceram vencer e venceram. Agora vamos trabalhar, porque ainda vamos nos enfrentar outras vezes neste ano”, afirmou o dirigente.