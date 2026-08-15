Após a vitória sobre o Atlético-GO por 2 a 0 fora de casa, o vice-presidente financeiro do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, afirmou que o clube confia no trabalho comandado pelo técnico Guto Ferreira e também no elenco colorado para a sequência da Série B. Além disso, o dirigente confirmou a rescisão de contrato do zagueiro Caio Marcelo.\n“Eu fiz essa leitura internamente, comparando até com 2023 quando perdemos o jogo para o Sport em casa. Naquele momento, demitimos o Claudinei Oliveira. A gente já vinha de um desgaste natural do início do Estadual. Por mais que às vezes algumas coisas pareçam de uma forma, elas têm uma dinâmica diferente”.\nPara Hugo Jorge Bravo, a receita de sucesso é continuar acreditando no potencial do time. “O que nós precisamos é confiar, acima do resultado, é no trabalho. E nós acreditamos no trabalho, nos atletas, são atletas dedicados. Oscilações vão acontecer, machucam o torcedor, trazem desconfiança, mas elas são importantes”, analisou.