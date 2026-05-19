-VÍDEO: Atacante convocado (1.3412033)\nO atacante Igor Thiago viveu um dos momentos mais marcantes da carreira nesta segunda-feira (18). Convocado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, o jogador, criado em Cidade Ocidental, região do entorno do Distrito Federal, teve o anúncio acompanhado com muita emoção pela família, que se reuniu para assistir à convocação feita pelo técnico italiano Carlo Ancelotti.\nUm vídeo gravado no momentoz mostra familiares sentados em frente à televisão, aguardando com expectativa o anúncio dos nomes. Assim que Ancelotti citou Igor Thiago entre os convocados, a comemoração tomou conta da casa.\nNa publicação, o jogador destacou que esse parecia um sonho distante, e que se orgulha de poder representar o Brasil rumo ao hexa.\nQuando eu era criança, esse sonho parecia distante: um menino do interior de Goiás, da Cidade Ocidental, sonhador e guerreiro. Hoje esse sonho se torna realidade. Meu povo brasileiro, que orgulho poder representar nosso país neste momento tão especial. Iremos rumo ao hexa e, com a vontade de Deus, traremos esse grande sonho para casa", disse na publicação.