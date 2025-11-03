O Vila Nova voltou a repetir os vacilos cometidos em rodadas passadas e empatou de 2 a 2 com o Operário-PR na noite deste domingo (2) após abrir dois gols de vantagem no placar. A partida foi disputada em Ponta Grossa (PR), no Estádio Germano Kruger.\nA equipe vilanovense chegou aos 45 pontos, mas isso não é suficiente para livrá-lo totalmente do risco de rebaixamento, pois pode ser ultrapassado por Operário-PR, América-MG, Ferroviária, Athletic-MG e Botafogo-SP.\nPara não depender de outros resultados, o Vila Nova busca a vitória sobre o Avaí, no próximo sábado (8), em Goiânia.\nAssim como diante da Ferroviária, na rodada anterior, quando saiu à frente no placar, novamente o time colorado cede a igualdade no placar na noite deste domingo (2).\nNo jogo entre os dois campeões estaduais desta temporada, o destaque do time vilanovense foi o meia Igor Henrique, de 33 anos. Ele marcou os dois gols em jogadas parecidas, nas quais aproveitou o escanteio cobrado pelo meia Dodô, outro jogador que teve atuação destacada.