O Vila Nova empatou com a Ferroviária por 2 a 2 na noite deste domingo (26), no OBA, pela 34ª rodada da Série B, e chegou aos 44 pontos (12º lugar) na Segundona. A equipe lamentou o resultado em casa, já que abriu dois gols de vantagem e deixou o adversário empatar.
Tiago Pagnussat e André Luís marcaram para o Vila Nova. Juninho e Carlão, de pênalti, fizeram os gols da Ferroviária.
Em uma competição em que só cumprirá tabela até o fim, o Tigre ainda não atingiu a pontuação básica considerada para escapar do rebaixamento. Praticamente não corre risco, mas pretendia atingir os 45 pontos neste domingo (26) e não conseguiu.