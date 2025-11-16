Nesta semana, o Vila Nova vai continuar enxugando o seu elenco para a temporada de 2026. Mais jogadores devem deixar o clube, ao mesmo tempo em que a diretoria intensifica as ações no mercado de transferências, a fim de atender à “mentalidade ofensiva” pretendida pelo técnico Umberto Louzer.\nLeia também\n+ Técnico do Vila Nova fala sobre atletas da base e analisa planejamento para 2026: "Estamos mapeando o mercado"\nNos últimos dois meses, a partir do momento em que o sonho do acesso do Vila Nova foi ficando cada vez mais difícil até matematicamente chegar ao fim, o clube começou a dispensar e rescindir os contratos com algumas peças.\nDe lá para cá, já se despediram o volante Miticov, o goleiro Kozlinski, o meia Jean Mota e os atacantes Guilherme Parede, Bruno Mendes e Júnior Todinho.\nEm entrevista coletiva no último sábado (15), após a derrota por 2 a 0 para o CRB, Umberto Louzer confirmou também que o volante Nathan Melo está fora dos planos do Vila Nova para 2026. O jogador tem contrato em definitivo com o clube até o final do ano que vem, mas será negociado. Um dos times interessados é o Paysandu, que disputará a Série C na próxima temporada.