O Vila Nova abriu a venda de ingressos para o último jogo da temporada. Na próxima quarta-feira (19), a partir das 19h30, o time colorado enfrenta o rebaixado Volta Redonda pela 38ª rodada da Série B, no OBA. Mulheres têm entrada gratuita, e sócias do clube podem levar um acompanhante.

No Setor A, a inteira do ingresso custa R$ 60, assim como no Setor C, de visitantes. No Setor B, o preço é de R$ 20. A entrada é gratuita para crianças de até 12 anos, e os torcedores que estiverem com camisa do Vila Nova pagam meia-entrada.

Os pontos de venda são a Loja Nação Colorada, no OBA e no Buriti Shopping; o Empório das Bebidas; o Tio Bák Noroeste e Tio Bák Eldorado; o Mundo das Bebidas Empório, no Jardim América e no Setor Castelo Branco; e a La Vita Sorveteria, de acordo com o horário de funcionamento de cada estabelecimento.