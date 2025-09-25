O Vila Nova acertou a contratação do técnico Umberto Louzer. O treinador de 45 anos é aguardado no clube colorado até o final desta semana e vai assinar contrato até o fim de 2026. Ele já comandou o time colorado em 2019 e chega para substituir Paulo Turra, que foi demitido na quarta-feira (24) após o empate do Tigre com o Cuiabá, pela 28ª rodada da Série B.\nO treinador deve estrear pelo Vila Nova apenas na 30ª rodada, contra o Criciúma, no OBA, no dia 2 de outubro. No próximo compromisso, neste domingo (28), diante do Novorizontino, fora de casa, o Tigre deve ser comandado pelo auxiliar Ariel Mamede.\nUmberto Louzer será o quarto treinador do Vila Nova na atual temporada. O Tigre começou o ano com Rafael Lacerda, foi comandado por Luizinho Lopes na sequência e tinha Paulo Turra como técnico até a última quarta-feira.