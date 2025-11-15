Neste final de semana, o Vila Nova se movimentou no mercado da bola e acertou as contratações do volante Marco Antônio, do Náutico, e do atacante Ryan, do Maranhão. Além disso, o clube confirmou a saída do atacante Júnior Todinho, que se despediu do time colorado nas redes sociais.\nMarco Antônio tem 25 anos e soma passagens pelas categorias de base de Joinville, Ceará e Internacional. No profissional, defendeu, além do Vozão, Remo, Ypiranga-RS, Botafogo-PB e CRB. No início de 2024 e na temporada inteira de 2025, vestiu a camisa do Náutico. Neste ano, fez 41 jogos e marcou seis gols.\nRyan tem 24 anos e se desenvolveu na base do Elosport Capão Bonito-SP, do Nacional-SP e do Botafogo. Passou o ano de 2022 no NE Revolution, dos EUA, e foi repatriado pelo IAPE-MA. Em 2024, jogou por Moto Club e Athletic-MG. Em 2025, fez 38 jogos e dez gols, além de distribuir uma assistência, pelo Maranhão.