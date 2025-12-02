O Vila Nova acertou a sua terceira contratação para 2026. O atacante Rafa Silva, de 33 anos, terminou a temporada no América-MG e se juntará ao elenco colorado para o ano que vem. A informação foi confirmada pelo POPULAR.\nVila Nova aposta na base, planeja 'bancar' mais os técnicos e quer contratações em todas as posições\nRevelado pelo Corinthians, Rafa Silva passou também pelas categorias de base do Coritiba antes de fazer a sua estreia pelo time profissional do próprio Coxa. Entre 2013 e 2021, trabalhou fora do Brasil nos seguintes clubes: FC Lugano (Suíça), Albirex Niigata (Japão), Urawa Reds (Japão), Wuhan Zall (China) e Wuhan FC (China).\nO atacante foi repatriado pelo Cruzeiro em 2022, quando fez seis gols e deu três assistências em 18 jogos, e em seguida transferiu-se novamente para o exterior, desta vez para o Jeonbuk Motors (Coreia do Sul). Voltou ao Cruzeiro em 2024, com 17 jogos e quatro gols.